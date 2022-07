Nicosia: Marco Agozzino alle prefinali nazionali di Mister Italia

C’è anche un giovane trentenne di Nicosa tra i prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di “Mister Italia 2022”, il prestigioso concorso di bellezza promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.

Si tratta di Marco Agozzino, 1,83 di altezza, imprenditore agricolo, ma con l’ambizione di sfondare nel mondo dello spettacolo come modello, sarà a Giulianova (TE) martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri 90 contendenti provenienti da tutta Italia.

Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito lo scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo, Mister Moda Sicilia 2019) che verrà messo in palio nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.