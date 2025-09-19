Nicosia: lutto cittadino per la scomparsa del giovane Giuseppe Maggio

PUBBLICITÀ

Nicosia si stringe attorno al dolore della famiglia di Giuseppe Maggio, il giovane concittadino di 28 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì.

Per sabato 20 settembre, in concomitanza con i funerali che si terranno alle ore 15:30 presso la Chiesa Cattedrale, il sindaco Luigi Bonelli ha proclamato il lutto cittadino dalle 15:30 alle 17:30.

Durante la cerimonia, saranno sospese tutte le attività ludiche e ricreative, mentre i negozi abbasseranno le saracinesche in segno di cordoglio, ad eccezione delle farmacie e dei servizi essenziali. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta negli edifici istituzionali.