Nicosia, la Sagra del Nocattolo punta al Guinness con una tavolata di 221 metri

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Domenica 21 giugno è stato certificato un allineamento record di 221,70 metri con ben 4.239 dolci tipici in via Fratelli Testa. Grande successo per la decima edizione della Sagra del Nocattolo, tra sfide di velocità, spettacoli ed oltre 8000 nocattoli e 1.500 ticket degustazione.

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Nicosia scrive ufficialmente la storia della gastronomia mondiale. Domenica 21 giugno, la decima edizione della Sagra del Nocattolo ha centrato l’obiettivo più ambizioso: l’allestimento della tavolata di biscotti tradizionali più lunga del mondo, portando alla ribalta planetaria il celebre dolce locale a base di pasta frolla, mandorle e cannella.

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L’incredibile record è stato registrato lungo la centralissima via Fratelli Testa, trasformata per l’occasione in una passerella del gusto. I numeri ufficiali dell’impresa lasciano a bocca aperta: una tavolata ininterrotta di ben 221,70 metri sulla quale sono stati allineati 4.239 nocattoli artigianali. Il rigoroso processo di misurazione e conteggio è stato presieduto e certificato da due giudici di gara d’eccezione – la direttrice di banca Annalisa Angilello e l’avvocato Dario Barbera – assistiti dal lavoro tecnico di tre geometri, tra cui Graziano Li Volsi, Presidente del Collegio Provinciale Geometri Enna. Tutta la procedura è stata interamente documentata con riprese video e foto, materiale presto al vaglio dei giudici centrali del Guinness World Record per la validazione definitiva.

La due giorni nicosiana ha registrato un successo di pubblico straordinario, andando ben oltre le aspettative. Il Villaggio del Gusto ha letteralmente fatto il pieno, staccando 1.500 ticket degustazione per i menu tipici del territorio. Durante l’evento oltre 8.000 nocattoli sfornati e degustati, accompagnati in particolare da 200 kg di maccheroni caserecci Raspanti, 400 litri di birra 24Baroni, 100 kg di mozzarella di bufala Albereto ed altre leccornie locali (caponata, salumi, trippa, parmiggiana).

Ad infiammare l’atmosfera sono state anche le attesissime gare pomeridiane: il pubblico e i partecipanti si sono entusiasmati con oltre 50 sfide individuali a tempo e 2 sfide di gruppo (rispettivamente da 50 e 10 persone).

Il re indiscusso della velocità è stato Filippo Callozzo, che ha sbaragliato la concorrenza nella competizione individuale divorando 5 nocattoli nel tempo record di 58 secondi e 91 centesimi. Come riconoscimento per la sua incredibile performance, oltre all’iscrizione al Guinness World Record, Callozzo ha conquistato un premio unico: un maxi-nocattolo da record da 32 centimetri di diametro e oltre 1,5 kg di peso, sfornato appositamente dai maestri pasticceri della Pasticceria Delizia di Antonio Rovello.

L’evento non è stato solo cibo e adrenalina, ma una vera festa della cultura e dell’identità nicosiana. Grande partecipazione alle visite guidate alla casa e alla cella di San Felice, al museo diocesano e altri luoghi del cuore di Nicosia, a cura dell’associazione “Cammino di San Felice”, degli alunni del liceo linguistico F.lli Testa e delle guide Scivoli e Barbera. Grande consenso hanno riscosso gli spettacoli itineranti della Tiritalla Street Band, le esibizioni del Gruppo Folk Engium, i laboratori artigianali e le irresistibili “Pillole di dialetto” con gli sketch in gallo-italico della compagnia Briciole d’Arte. Il programma completo resta consultabile sul sito ufficiale www.sagradelnocattolo.it/programma

L’Amministrazione Comunale e gli organizzatori, ConfCommercio, Federcasalinghe, MDT, ringraziano i maestri pasticceri, la Fraternitas San Felice, l’Associazione Veicoli Storici e tutti i volontari e i cittadini che hanno reso possibile un’impresa destinata a rimanere impressa nella memoria della comunità e di tutti i visitatori.