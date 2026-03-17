Nicosia: la Polizia di Stato protagonista al convegno “Io non ci casco”

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Nei giorni scorsi, presso l’Auditorium dell’Ex Teatro Comunale di Nicosia, la Polizia di Stato di Enna ha partecipato al convegno dal titolo “Non ci casco – Come difendersi dalle truffe”, promosso in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni del territorio.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, a testimonianza della forte attenzione verso un fenomeno in costante evoluzione e di grande impatto sociale, quale quello delle truffe, in particolare ai danni delle fasce più vulnerabili.

Nel corso dell’incontro il Dirigente del Commissariato Dr. Francesco Muffoletto ha illustrato le principali modalità operative utilizzate dai truffatori, sia con tecniche tradizionali – come i raggiri porta a porta o quelli messi in atto da falsi appartenenti alle Forze dell’Ordine o a enti pubblici – sia attraverso strumenti informatici e telefonici, con specifico riferimento alle frodi online e ai tentativi di phishing e smishing.

Ampio spazio è stato dedicato ai consigli pratici per prevenire tali reati, con l’invito a mantenere sempre alta l’attenzione, a non fidarsi di richieste sospette e a contattare tempestivamente le Forze dell’Ordine in caso di dubbio.

La Polizia di Stato prosegue il proprio impegno nell’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, sottolineando come la collaborazione dei cittadini rappresenti un elemento fondamentale per arginare il fenomeno.