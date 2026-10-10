Nicosia, La Ganga: «Via Roma riaprirà dal 10 dicembre fino a dopo l’Epifania»

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Aldo G. La Ganga di Europa Verde – Alleanza Verdi Sinistra, interviene sui lavori che interessano via Roma e piazza Marconi a Nicosia.

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«In questi mesi abbiamo avanzato diverse proposte, chiesto attenzione e sollecitato interventi concreti. Dal bonus affitto agli sgravi sulla TARI, fino alla richiesta di una presenza costante della Polizia Municipale», afferma La Ganga.

Secondo quanto riferito, via Roma sarà riaperta a partire indicativamente dal 10 dicembre e fino a dopo l’Epifania. La Ganga aggiunge che «la riapertura sarà accompagnata dall’organizzazione di eventi natalizi e da speciali allestimenti e addobbi», con l’obiettivo di valorizzare via Roma e piazza Marconi e sostenere le attività commerciali interessate dai lavori.

«Adesso, però, è fondamentale che gli impegni pubblicamente assunti dagli amministratori e dall’impresa vengano rispettati, garantendo la piena fruibilità degli spazi interessati per tutto il periodo natalizio», conclude.