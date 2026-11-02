Nicosia, isteroscopia ferma da sette mesi al Basilotta: l’MDT scrive ad Asp, Regione e sindaco

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Un servizio essenziale per la salute femminile totalmente paralizzato da sette mesi, liste d’attesa azzerate e sospese da quasi mezzo anno e il rischio concreto che decine di donne abbiano rinunciato a curarsi. È il quadro allarmante denunciato dal Movimento per la Difesa dei Territori (MDT) in una dura istanza formale inviata alla Direzione Strategica dell’ASP di Enna e, per conoscenza, all’Assessorato Regionale della Salute e al Sindaco di Nicosia.

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Al centro della protesta c’è il blocco dell’ambulatorio di isteroscopia dell’Ospedale “Carlo Basilotta” di Nicosia, causato da un guasto tecnico irreparabile alla colonna isteroscopica. Uno strumento che storicamente garantiva prestazioni costanti di prevenzione oncologica, diagnosi tempestive e interventi mini-invasivi per un bacino vastissimo di utenti a cavallo tra le province di Enna, Messina e Palermo.

“Oggi le pazienti sono costrette a viaggiare fino a Enna o Catania per un esame fondamentale”, denunciano i rappresentanti del Movimento. “Ma in un’area interna penalizzata da collegamenti stradali difficili e gravi disagi socio-economici, questo trasferimento forzato si sta trasformando in una rinuncia alle cure. Molte donne, scoraggiate dai costi e dalle distanze, stanno rimandando a data da destinarsi controlli urgenti. È un fatto gravissimo e inaccettabile, che contrasta pesantemente con la campagna sulla capillarità degli screening oncologici sbandierata dall’ASP negli ultimi mesi”.

Il Movimento per la Difesa dei Territori chiede che la Direzione dell’ASP proceda con estrema urgenza all’acquisto di una nuova colonna, appellandosi al rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Ma l’associazione lancia anche una provocazione forte pur di sbloccare lo stallo: “Qualora dovessero sussistere ostacoli burocratici o di bilancio temporaneamente insormontabili, siamo pronti, come ultima e residuale soluzione, a farci promotori di una raccolta fondi popolare per acquistare noi lo strumento. La salute pubblica è un dovere inderogabile delle istituzioni, ma la tutela della vita delle donne di questo territorio non può piegarsi ai tempi della burocrazia”.