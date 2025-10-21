Nicosia: incontro tra Alleanza Verdi e Sinistra e operatori economici

PUBBLICITÀ

Si terrà lunedì 28 ottobre alle ore 19:00, presso la Caffetteria di piazzetta Veutro a Nicosia, un incontro promosso dal circolo di Alleanza Verdi e Sinistra e dedicato ai commercianti e agli operatori economici della città.

L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, rappresenta “l’avvio del percorso di avvicinamento all’assemblea degli stati generali del buon governo cittadino”.

Durante l’incontro saranno illustrate alcune proposte del gruppo politico nell’ambito del progetto denominato “Rinascita Cittadina”, con l’obiettivo di promuovere il confronto e l’ascolto delle esigenze del territorio.

All’appuntamento prenderà parte anche la delegazione locale di Confcommercio, rappresentata dal presidente Antonio Insinga, che offrirà un contributo di analisi sulla situazione economica della città.

Tra i temi che saranno affrontati, è previsto un approfondimento sulla proposta di una moneta locale, denominata “U Sordu”.

La serata prevede inoltre gli interventi di Piergiacomo La Via e Aldo G. La Ganga.