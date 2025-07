Nicosia: incontro “S.O.S. Diritti Umani” tra testimonianze, poesia e musica

PUBBLICITÀ

L’androne del Palazzo Comunale di Nicosia ospiterà sabato alle 19:00 un incontro dal titolo “S.O.S. Diritti Umani. Cronache dell’occupazione”. L’obiettivo è quello di diffondere informazioni e suscitare riflessioni critiche sulla questione israelo-palestinese e sulla tragica situazione della popolazione che vive a Gaza e in Cisgiordania.

L’incontro è nato da diverse associazioni del territorio, Il Cammino di San Felice, Il Manto di Kore, AGESCI Nicosia 4, Passi di Parola e Movimento di Difesa del Territorio ed è aperto a tutti.

Interverrà Carmelo Chité, da anni impegnato nel volontariato sociale con Assopace Palestina, un’associazione che in tutta Italia organizza iniziative per la pace e la solidarietà verso la Palestina. Tra gli obiettivi di Assopace Palestina vi sono il bisogno di difendere i principi di umanità e giustizia, attraverso forme di lotta nonviolenta, incluse la non collaborazione e la disobbedienza civile, per contrastare la militarizzazione della società, opporsi alla guerra, superare le disuguaglianze, il razzismo e il colonialismo. Chitè offrirà un breve excursus sulla storia del conflitto e insieme la testimonianza diretta di un’occupazione militare che attraversa generazioni di palestinesi in tutti i territori.

A seguire prenderà la parola, in collegamento video, il giornalista Antonio Mazzeo, tra i maggiori esperti sui temi legati alla militarizzazione. Mazzeo intratterrà i partecipanti sui profitti economici legati al genocidio, ovvero sulle grandi aziende che collaborano alla realizzazione dei sistemi bellici e dei sistemi di controllo e sfruttamento.

Arricchiranno la serata la lettura di testi di poeti palestinesi e israeliani e la musica del maestro Salvatore Lo Votrico.

Un filmato sull’esperienza di “Neve Shalom”, villaggio in cui convivono in pace israeliani e palestinesi, condurrà verso il dibattito conclusivo della serata. Nel corso della quale verrà anche proposta una petizione volta a sensibilizzare i comuni dell’area ad adottare iniziative in favore della pace e del rispetto dei diritti umani.

A coordinare gli interventi e il dibattito Stefano Vespo, presidente dell’associazione Il Manto di Kore.