Nicosia: incontro pubblico su lavoro, ambiente e qualità della vita

Si terrà domenica 17 maggio 2026, alle ore 10.30, all’Auditorium comunale di piazza Marconi a Nicosia, l’incontro pubblico sul tema “Lavoro, ambiente, qualità della vita”.
All’iniziativa interverranno Piergiacomo La Via, assessore designato e candidato al Consiglio comunale, Antonio Malaguarnera, segretario generale CGIL Enna, Luigi Mangano, candidato al Consiglio comunale, Giuseppina Rotella, segretaria generale SPI CGIL Catania, Aldo La Ganga, candidato sindaco per Nicosia, e Alfio Mannino, segretario generale CGIL Sicilia.
A moderare l’incontro sarà Ilaria Ultimato, candidata al Consiglio comunale. L’appuntamento si inserisce nel percorso di confronto in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.