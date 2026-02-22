Nicosia: incontro del Comitato del No sul referendum costituzionale

PUBBLICITÀ

Presso l’auditorium dell’ex teatro comunale di Nicosia, si è svolto ieri un incontro organizzato dal Comitato del No al referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo.

All’iniziativa hanno partecipato relatori provenienti da ambiti politici, sindacali e professionali, che hanno illustrato le motivazioni contrarie alla riforma oggetto del referendum. Nel corso degli interventi è stato sostenuto che la riforma non apporterebbe miglioramenti al servizio giustizia e comporterebbe criticità per l’assetto istituzionale. Le posizioni espresse sono state sintetizzate nello slogan: «Occorre una riforma della giustizia e non della magistratura».

Secondo quanto emerso nel dibattito, la riforma non inciderebbe su aspetti quali la durata dei processi, il rafforzamento degli organici, l’aumento delle risorse o la stabilizzazione del personale precario. Dal tavolo dei relatori è stato inoltre espresso timore per possibili ripercussioni sugli equilibri tra i poteri dello Stato e sul ruolo della magistratura, nonché per il collegamento della riforma ad altri interventi istituzionali come autonomia differenziata e premierato.

L’incontro, durato oltre tre ore, è stato organizzato e moderato da Aldo La Ganga, rappresentante provinciale di Europa Verde AVS. Tra i primi interventi quello dell’avvocato Piergiacomo La Via, portavoce provinciale del Comitato, che ha affrontato il tema sotto il profilo giuridico e politico.

Sono poi intervenuti la dott.ssa Stefania Leonte, sostituto procuratore presso la Procura di Caltanissetta; l’avv. Pietro Gurrieri, autore del libro “Dividi et impera”; l’avv. Francesco Alberghina, responsabile provinciale di Controcorrente; e Gabriella Grasso, dell’esecutivo regionale di Europa Verde AVS.

Successivamente hanno preso la parola il prof. Antonello Catania, ex sindaco di Nicosia e segretario del Circolo PD di Nicosia e Villadoro; il prof. Antonio Allegra Filosico, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle; l’on. Lidia Adorno, deputata regionale del M5S; e l’on. Stefania Marino, deputata nazionale del Partito Democratico, che ha espresso preoccupazione per gli effetti della riforma sul sistema costituzionale.

In conclusione è intervenuto l’avvocato Salvatore Timpanaro, che ha sostenuto le ragioni del No richiamando la propria esperienza professionale e soffermandosi sulle funzioni della magistratura e sulla prospettata modifica dell’articolo 109 della Costituzione. Antonio Malaguarnera, segretario provinciale della CGIL di Enna, ha sottolineato la necessità di coinvolgere nella campagna referendaria anche gli elettori indecisi.

Le conclusioni sono state affidate all’on. Fabio Venezia, deputato regionale del PD, che ha ribadito il valore della Costituzione.