Nicosia, incidente stradale sulla SP 18: tre feriti, uno trasferito in elisoccorso

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Dalle ore 14:30 circa, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nicosia sono intervenuti sulla SP 18 (in contrada Favara, lungo la strada per Agira) per un grave incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente. L’impatto ha provocato il ferimento di tre persone.

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Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, i feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118: due donne sono state trasportate presso l’ospedale di Nicosia, mentre la terza persona, a causa delle condizioni riportate, è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta.

Oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, su posto sono intervenuti i Carabinieri per eseguire i rilievi di rito e gestire la viabilità.