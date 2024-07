PUBBLICITÀ

Un vasto incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi a Nicosia, in Via Vittorio Emanuele. Minacciati diverse abitazioni e un rifornimento di carburanti. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco da Nicosia Leonforte e Troina, due squadre AIB forestali. A causa della prossimità del tramonto non è stato possibile richiedere l’intervento aereo.

Da qualche minuto l’incendio è sotto controllo e le squadre si stanno adoperando per la bonifica.