I Vigili del Fuoco del distaccamento di Nicosia sono intervenuti alle 12.30 circa a Nicosia in via Belviso per l’incendio di un tetto coperto in larga misura da pannelli fotovoltaici.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme coinvolgessero tutta la copertura e l’abitazione stessa.