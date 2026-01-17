Nicosia: inaugurata la Casa della Comunità alla presenza dell’assessore regionale alla Salute

PUBBLICITÀ

Si è tenuta Ieri l’inaugurazione della Casa della Comunità di Nicosia alla presenza dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana, dottoressa Daniela Faraoni, che ha voluto essere personalmente presente per testimoniare la vicinanza della Regione al territorio ennese e alla Direzione Strategica dell’ASP di Enna guidata dal direttore Generale Dr. Mario Zappia, con la collaborazione del Direttore Amministrativo dott.ssa Maria Sigona e del Direttore Sanitario Dr. Ennio Ciotta.

Un momento che segna una svolta concreta nel modo di concepire l’assistenza sanitaria, con una nuova struttura che rappresenta molto più di un semplice presidio sanitario: è l’espressione di un modello organizzativo innovativo che punta a rivoluzionare il rapporto tra cittadini e sistema sanitario, portando le cure più vicino alle persone e alleggerendo la pressione su ospedali e pronto soccorso.

Alla cerimonia di inaugurazione, moderata dal DG Zappia, hanno preso parte anche il Vice Presidente della Regione Siciliana, onorevole Luisa Lantieri, che ha seguito con attenzione tutti i momenti della giornata, complimentandosi con la Direzione Strategica per il grande impegno ed i risultati che sta ottenendo; il sindaco di Nicosia, dottor Luigi Bonelli, che in nome delle amministrazioni territoriali, ha ringraziato l’Assessore Faraoni per la politica relativa alla rete ospedaliera non penalizzante a livello territoriale, e la Direzione Strategica per la valorizzazione dei servizi sanitari, che sta mettendo in campo in tutta la provincia. Presenti inoltre il dottor Renato Mancuso presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna, tutte le autorità locali, civili e militari, tutti i vertici aziendali del territorio e numerosi cittadini.

La Casa della Comunità nasce come risposta a un’esigenza sempre più urgente: garantire un’assistenza di prossimità alla popolazione. Si tratta di strutture intermedie che si collocano tra gli ambulatori tradizionali e gli ospedali, capaci di offrire un ventaglio completo di servizi senza dover ricorrere necessariamente al ricovero ospedaliero. Oltre ai classici operatori sanitari già impegnati nell’assistenza di prossimità, nelle Case della Comunità verranno coinvolti i servizi sociali dei comuni e i medici di medicina generale, che rappresentano un punto di riferimento essenziale per i cittadini.

Il direttore del distretto sanitario di Agira e Nicosia, Giuseppe Bonanno, ha voluto esprimere gratitudine alla Direzione per la fiducia accordata e per il supporto nell’affrontare le numerose criticità che hanno caratterizzato un progetto di questa portata, rivolgendo inoltre un doveroso ringraziamento a tutto il personale sanitario e amministrativo che, con grande spirito di servizio, ha lavorato instancabilmente per ottenere questo risultato e offrire ai cittadini questa nuova e bella struttura.

Il direttore generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia, con un intervento pragmatico ha illustrato le finalità concrete della Casa della Comunità: “Offrire un servizio di sanità proattiva. La nostra Azienda – ha spiegato – dispone già di una banca dati ottenuta attraverso studi approfonditi realizzati in collaborazione con l’Università Kore. Si tratta di una mappa completa e dinamica sulla stratificazione della popolazione per patologie, che ci permette di intervenire preventivamente sulle patologie croniche tipiche del territorio come diabete, patologie cardiovascolari e broncopneumopatie, ipotiroidismo, attraverso il contatto diretto con i pazienti prima che le loro condizioni diventino acute, oppure attraverso programmi di prevenzione mirati”.

In questo scenario, aggiunge Zappia, “le Case della Comunità giocheranno un ruolo fondamentale, offrendo un’alternativa all’ospedale per i pazienti che potranno beneficiare di un’assistenza sanitaria più personalizzata e rispondente alle loro esigenze, decongestionando i ricoveri ospedalieri che potranno così concentrare le proprie energie esclusivamente sui pazienti che ne hanno realmente bisogno”.

La Direzione Strategica, grazie alla collaborazione virtuosa tra direttori, ha in programma di recarsi settimanalmente a Nicosia, soprattutto nella fase iniziale, in modo da seguire da vicino l’avvio della nuova struttura e dei servizi offerti.

L’Assessore Regionale della Salute Daniela Faraoni ha chiuso la cerimonia con un intervento appassionato in cui ha sottolineato il grande lavoro che la Regione sta facendo per rendere più moderno e vicino ai cittadini il sistema sanitario regionale.

“Le istituzioni – ha sottolineato – hanno il dovere di interpretare i bisogni della gente e dei luoghi che governano, individuando le necessità concrete dei cittadini comuni che, oltre alle cure, hanno bisogno di un accompagnamento nel percorso di salute. I cittadini devono essere presi in carico da parte di un’organizzazione che vuole garantire equità nelle cure a tutti, senza nessuna esclusione. La pandemia – ha ricordato l’Assessore – ci ha insegnato che l’ospedale non può essere l’unica risposta di un territorio, l’unica garanzia di sicurezza per la gente, e che invece il percorso di presa in carico deve essere fatto di strutture disseminate nel territorio, vicine alle persone. Si tratta dunque di una nuova sfida, di un modo diverso di intendere la sanità”.

Al termine dell’inaugurazione, l’Assessore Faraoni si è recata presso l’Ospedale di Nicosia dove ha incontrato il personale sanitario, complimentandosi con medici, infermieri e operatori per il loro attaccamento al lavoro e per l’elevata qualità dell’assistenza che quotidianamente erogano ai cittadini del territorio.