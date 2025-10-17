Nicosia, Impavidarte: annullo filatelico dedicato alla biennale della cultura

In occasione della cerimonia di premiazione di Impavidarte, concorso artistico letterario giunto alla sua decima edizione in programma a Nicosia questo fine settimana, Poste Italiane domani 18 ottobre attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “CERIMONIA DI PREMIAZIONE – IMPAVIDARTE LA BIENNALE DELLA CULTURA” richiesto dall’Associazione culturale “ImpavidArte Biennale della Cultura”.
Nello stesso giorno dalle ore 10 alle 16 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita negli spazi dell’ex teatro comunale in piazza Marconi.
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Enna.