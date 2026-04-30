Nicosia: il Panathlon Club premia l’Istituto Comprensivo Carmine-San Felice

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Una targa dedicata all’“Etica dello Sport” è stata consegnata a Roberta L’Episcopo Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Carmine – San Felice” di Nicosia. A consegnare il riconoscimento il presidente del Panathlon Club di Enna Lucio Bonasera.

La consegna è avvenuta il 30 aprile nell’auditorium del plesso “Dante Alighieri”, presenti anche alcune classi di scuola media dei plessi “Dante” e”Pirandello”.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato anche Sara Schembri, coordinatrice delle attività di educazione fisica scolastica della provincia di Enna, Roberto Pregadio, presidente regionale del CIP (Comitato Italiano Parolimpico), Maria Assunta Milotta, referente dei rapporti con le scuole del Panathlon Club, e Lino Buzzone, coordinatore delle attività motorie dell’Istituto Compresivo

“Carmine – San Felice”.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto e sensibilizzazione, rivolto in particolare ai giovani, alle famiglie e agli operatori del mondo sportivo.

La Targa Etica, simbolo concreto dell’impegno del movimento panathletico, richiama i principi del fair play, del rispetto delle regole e della lealtà sportiva.

Nel corso della mattinata, i rappresentanti del club hanno ribadito la missione del Panathlon International, da sempre impegnato nella promozione di uno sport sano, inclusivo e formativo, capace di contribuire alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni.

La consegna della targa si inserisce in un più ampio programma di iniziative che il Panathlon Club Enna porta avanti sul territorio, con l’obiettivo di diffondere una cultura sportiva fondata su valori etici condivisi. In particolare, è stato sottolineato il ruolo educativo dello sport, inteso non solo come attività fisica, ma come strumento di formazione della persona.

L’iniziativa svoltasi a Nicosia conferma l’attenzione del club verso le realtà locali e il suo impegno costante nel coinvolgere istituzioni, scuole e associazioni sportive in un percorso comune di crescita e responsabilità.

La targa dell'”Etica dello Sport” sarà collocata nella palestra del plesso “Pirandello”.