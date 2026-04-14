Nicosia: il Movimento per la Difesa dei Territori segnala i disservizi agli sportelli Cup dell’Asp

PUBBLICITÀ

Il presidente del Movimento per la Difesa dei Territori di Nicosia, Fabio Bruno, ha inviato una segnalazione formale ai vertici dell’Asp4 di Enna, all’Assessorato regionale alla Salute, al direttore del presidio Basilotta di Nicosia, al sindaco di Nicosia e agli organi di stampa per denunciare i “gravi e reiterati disservizi riscontrati presso gli sportelli CUP dell’ASP di Enna”.

Nella nota, datata 14 aprile 2026, Bruno evidenzia come, “nonostante la presenza di più operatori, si registrano sistematicamente tempi d’attesa insostenibili, che ad esempio al P.O. Basilotta di Nicosia, in data odierna e in data mercoledì 8 aprile, con due operatori esperti hanno superato le 3 ore di attesa continuativa”.

Secondo quanto riportato, “tale criticità non è imputabile agli operatori” ma apparirebbe riconducibile a due fattori principali: da un lato “inefficienza infrastrutturale”, dall’altro il “malfunzionamento dei sistemi di pagamento”.

Nel dettaglio, Bruno scrive che “il sistema informatico risulta estremamente lento e soggetto a blocchi continui, impedendo il regolare svolgimento delle operazioni”. Inoltre, viene segnalata “l’impossibilità odierna di effettuare pagamenti tramite POS, arrecando ulteriore disagio all’utenza”.

Nella stessa comunicazione si sottolinea anche che, “dalle segnalazioni pervenute a questo Movimento, risulta che i medesimi rallentamenti e i blocchi dei sistemi di pagamento (POS) si siano verificati in data odierna anche presso il CUP dell’Ospedale Umberto I di Enna”. Una circostanza che, secondo Bruno, “conferma la natura strutturale e centralizzata del malfunzionamento, che paralizza l’accesso alle prestazioni sanitarie su base provinciale”.

Il presidente del Movimento per la Difesa dei Territori di Nicosia precisa di essere a conoscenza del sistema di prenotazione online, “https://cupweb.asp.enna.it/”, definendolo “di grande aiuto per decongestionare lo sportello fisico”, ma aggiunge che “non può completamente sostituirlo, perché non tutti gli utenti potrebbero usufruirne (alcuni non hanno l’identità digitale o comunque non hanno dimestichezza con smartphone o PC), alcune prestazioni non sono supportate dal sistema web (ad esempio la ricetta rossa) e in alcuni casi l’appuntamento per lo stesso giorno o con uno specialista specifico non è possibile”.

Nella nota viene inoltre osservato che “il confronto con altre realtà sanitarie regionali (ad esempio i modelli di gestione digitale dell’ASP di Messina o di Catania) evidenzia un marcato divario nell’efficienza dei servizi al pubblico”. In particolare, Bruno sottolinea che “in tali province, l’integrazione di sistemi di eliminacode intelligenti, una rete di farmacie maggiormente operativa e portali web stabili, permettono di abbattere drasticamente i tempi di attesa”.

Da qui la considerazione finale: “Risulta inaccettabile che l’utenza del Distretto di Nicosia e dell’intera provincia di Enna debba subire standard qualitativi inferiori, dovuti a un’infrastruttura IT obsoleta che non garantisce nemmeno i servizi minimi di pagamento elettronico (POS)”.

Per questo motivo, il Movimento chiede “un intervento urgente volto al ripristino della funzionalità dei sistemi e al potenziamento della capacità operativa del CUP di Nicosia e dell’ASP di Enna, a tutela del diritto alla salute e all’accesso ai servizi dei cittadini del territorio”.