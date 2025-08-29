Nicosia: il Movimento per la Difesa dei Territori presenta due istanze per accesso ai dati sull’acqua

PUBBLICITÀ

Il Movimento per la Difesa dei Territori ha presentato due istanze formali a seguito dell’ordinanza sindacale n. 57/2025 del Comune di Nicosia, con cui era stato disposto il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua di rete per fini potabili a causa di “inquinamento microbiologico” riscontrato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Enna.

In una prima istanza, indirizzata a Siciliacque S.p.A. e ad ARERA, l’associazione chiede di poter “accedere e visionare tutti i parametri analizzati dalla società, nell’ambito del piano di autocontrollo, per i campionamenti effettuati da inizio anno fino ad oggi, sia al potabilizzatore che nel punto di consegna al gestore per il territorio di Nicosia”.

Ad ARERA viene inoltre richiesto di “vigilare affinché la società in questione fornisca tutti i dati nei previsti termini di legge” e di acquisire, anche tramite ispezioni, ogni informazione utile a verificare il rispetto dei protocolli di autocontrollo e la conformità dell’acqua distribuita ai requisiti per il consumo umano.

Una seconda istanza, rivolta questa volta a AcquaEnna s.c.p.a. e all’Organismo di Vigilanza di Siciliacque, ribadisce le stesse richieste, ma con riferimento alla rete locale. In particolare, il Movimento domanda di avere accesso ai dati dei campionamenti effettuati “sia al punto di consegna della rete di distribuzione dell’Ancipa che in tutto il territorio di Nicosia”.

Il presidente Fabio Bruno sottolinea che l’iniziativa nasce dalla volontà di “fare chiarezza”, in modo da poter informare correttamente i cittadini, ribadendo che la tutela della salute e la trasparenza nella gestione della risorsa idrica restano priorità fondamentali per l’associazione.