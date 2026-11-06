Nicosia, il Movimento per la Difesa dei Territori chiede di trasformare lo spiazzale di via Roma in un belvedere pubblico

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Restituire alla fruizione pubblica e pedonale l’ampio spiazzale panoramico situato all’inizio di Via Roma a Nicosia, evitando che al termine dei lavori di riqualificazione urbana torni a essere utilizzato come parcheggio per i mezzi della Polizia di Stato. È questa la richiesta formale avanzata dal consiglio direttivo del Movimento per la Difesa dei Territori di Nicosia (MDT) attraverso un’istanza civica inviata oggi al Questore di Enna, al Dirigente del Commissariato di P.S. locale e ai vertici dell’Amministrazione Comunale (Sindaco e Presidente del Consiglio) di Nicosia.

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Con l’avvio del cantiere di ristrutturazione dello scorso 22 giugno – che sta dotando la Via Roma di nuova pavimentazione in pietra e marciapiedi rinnovati – lo spiazzale pertinenziale dell’ex Tribunale, precedentemente delimitato da paletti, catene e da una sbarra mobile, si è rivelato in tutta la sua straordinaria bellezza: un vero e proprio belvedere affacciato su uno degli scorci più suggestivi del centro storico nicosiano.

«Nei lunghi mesi di durata del cantiere – si legge nel documento – il Commissariato ha gestito la propria logistica senza alcuna criticità organizzativa, utilizzando la corsia stradale riservata adiacente all’edificio. Questo dimostra nei fatti che l’occupazione dello spiazzale panoramico non è indispensabile all’efficienza operativa del servizio».

Il Movimento propone quindi un tavolo di confronto tecnico tra Comune (proprietario dell’immobile) e Polizia di Stato per rimuovere definitivamente i paletti, le catene e la sbarra mobile, integrando il belvedere nel nuovo arredo urbano di Via Roma con l’installazione di panchine e fioriere; garantire la sicurezza dei mezzi istituzionali nella corsia attigua attraverso una valutazione congiunta e l’adozione di moderni sistemi di videosorveglianza dedicati, coniugando così le esigenze operative delle forze dell’ordine con la valorizzazione turistica e la vivibilità del centro storico.