Nicosia, il MDT contesta i tagli all’Ortopedia: “Parametro di riferimento utilizzato palesemente errato”

PUBBLICITÀ

Il Movimento per i Diritti dei Territori (MDT) ha protocollato un’istanza indirizzata all’ASP4 di Enna e all’Assessorato regionale alla Salute per contestare il parametro utilizzato nella riduzione dei posti letto nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Basilotta di Nicosia.

PUBBLICITÀ

«Il parametro di riferimento utilizzato per il reparto di Ortopedia del Basilotta è palesemente errato – afferma il presidente Fabio Bruno –. I posti letto attivi sono 12 e non 7, quindi il previsto taglio da 12 a 8 ci sembra assolutamente inopportuno, considerando il volume di lavoro e la qualità del servizio offerti dal reparto».

Il Movimento richiama la più recente proposta di rete ospedaliera discussa l’11 settembre, nella quale vengono indicati 6 posti letto in degenza ordinaria più uno in day hospital, rispetto ai “10+2 che risulterebbero realmente attivati”.

Secondo il MDT, la riduzione di un terzo dei posti letto «avrebbe sicuramente un forte impatto negativo sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per tutti i cittadini del territorio». Da qui la richiesta all’Azienda di «rettificare il dato e comunicare il dato corretto all’Assessorato», verificando inoltre «come e quando è stato introdotto l’errore».

«L’obiettivo di queste istanze – conclude Bruno – non è creare disturbo né sostituirci agli enti preposti, ma fornire il nostro contributo di cittadinanza attiva per il monitoraggio e la tutela dei servizi per i cittadini del nostro territorio».