Nicosia: il Coro Giovanile San Felice lancia raccolta fondi per l’acquisto di un organo

PUBBLICITÀ

Il Coro Giovanile San Felice di Nicosia, un gruppo di ragazzi che si dedica alla musica sacra, sta promuovendo una raccolta fondi per l’acquisto di un organo mobile da utilizzare in due luoghi di culto della città: la chiesa “Santa Maria degli Angeli” e la “Casa Natale”.

PUBBLICITÀ

“Essendo giovani e non avendo ancora un lavoro – spiegano i componenti del coro – non possiamo permetterci di affrontare una tale spesa da soli, per questo ci rivolgiamo al vostro buon cuore. Come coro sentiamo la necessità di questo strumento per svolgere al meglio la nostra missione di evangelizzazione. Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno.”

“Ad organo comprato – prosegue il Coro Giovanile San Felice – un piccolo ‘dono’ dal nostro gruppo a chi vorrà aiutarci sarà un mini concerto in video, in cui si esalteranno le sonorità del suddetto organo, assieme alla vocalità del nostro coro”.

È possibile effettuare una donazione al seguente link: https://www.gofundme.com/f/aiuta-il-coro-giovanile-a-comperare-un-organo.