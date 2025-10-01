Nicosia: il Capitano Giacomo La Manna nuovo comandante della Compagnia Carabinieri

PUBBLICITÀ

La Compagnia Carabinieri di Nicosia ha un nuovo Comandante, il Capitano Giacomo La Manna.

Ventinovenne, proviene dal 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, reparto speciale dell’Arma dei CC che tra i vari compiti garantisce la sicurezza delle ambasciate italiane in sedi diplomatiche ad alto rischio ed è impiegato in missioni internazionali, tra cui quella in Mozambico sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale il Capitano La Manna ha preso parte

La sua carriera militare è iniziata presso l’Accademia di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza e il grado di Ufficiale. Successivamente ha conseguito i brevetti di paracadutismo militare e di esploratore ed ha frequentato corsi specialistici come il Joint Personal Recovery e lo Stability Policing NATO e ha ricoperto il ruolo di Military Supervisor al corso HEAT della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, destinato al personale diplomatico.

Ora il Capitano La Manna è chiamato a dirigere la Compagnia di Nicosia con competenza anche sui territori di Sperlinga, Cerami, Gagliano Castelferrato, Troina, Regalbuto e Centuripe. In questi primi giorni sta salutando le autorità provinciali tra cui il Colonnello Alfredo Beveroni, Comandante Provinciale.