Nicosia, il 12 dicembre apre la sede di Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra

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Sabato 12 dicembre, alle 17:30, in via Fratelli Testa a Nicosia, sarà inaugurata la sede del Circolo comunale e della Federazione provinciale di Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra. Ad annunciarlo è Aldo La Ganga, rappresentante di Alleanza Verdi Sinistra, che illustra gli obiettivi dell’iniziativa e le priorità del progetto politico: «Una scelta importante che punta a fare di Nicosia un punto di riferimento per l’intera provincia, creando uno spazio aperto al confronto, alle idee e alla partecipazione di cittadini, giovani, associazioni e realtà produttive».

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Tra le questioni che il nuovo circolo intende affrontare figurano lo spopolamento, l’isolamento infrastrutturale, il degrado urbano e la carenza di servizi. Le priorità indicate comprendono il miglioramento dei collegamenti, la rigenerazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico, la tutela dell’acqua pubblica, l’ambiente, la sanità e le opportunità per le nuove generazioni.

La Ganga si sofferma anche sul ruolo che il circolo e la Federazione provinciale intendono assumere nel confronto politico locale: «Il nuovo circolo e la Federazione provinciale vogliono essere luoghi permanenti di ascolto, proposta e controllo democratico. Nei confronti dell’amministrazione comunale ci sarà un’opposizione rigorosa quando necessario, ma anche disponibilità a sostenere ogni iniziativa utile alla comunità».

L’apertura della sede viene quindi presentata come l’avvio di un percorso politico rivolto anche alle problematiche delle aree interne: «Non una semplice apertura di una sede, ma l’inizio di un progetto politico che vuole rimettere al centro Nicosia e il futuro delle aree interne. Il cambiamento comincia dalla partecipazione. Nicosia è pronta a ripartire», conclude La Ganga.