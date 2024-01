Nicosia: giudizio positivo per il corso yoga preparto frequentato al consultorio familiare

PUBBLICITÀ

La signora M.C. di Nicosia esprime la propria soddisfazione in merito al corso yoga preparto da lei frequentato presso il Consultorio Familiare di Nicosia.

PUBBLICITÀ

Il progetto sperimentale per l’insegnamento delle tecniche Yoga alle donne in gravidanza e in puerperio è stato avviato, da circa due anni, nei Consultori Familiari di Nicosia e di Troina, nell’ambito degli interventi del Dipartimento Materno-Infantile a tutela della donna e della maternità. Il corso è affidato alla dottoressa Cristiana De Luca, insegnante abilitata alle tecniche di Yoga in gravidanza, post-parto e prima infanzia.

La signora racconta così la sua esperienza: “La gravidanza è un viaggio meraviglioso ma anche complesso. Vedi il tuo corpo cambiare e, quando si tratta della prima volta, non sai effettivamente cosa ti aspetta e di conseguenza come affrontare ciò che verrà. Sai che quando sarà il momento arriveranno delle contrazioni sempre più intense che riconoscerai subito e che si concluderanno con il parto. Dicono che ti aiuterà tantissimo respirare e accompagnare le contrazioni con le spinte giuste, ma di fatto nessuno spiega come. Quindi, come respirare? Cosa fare quando iniziano le contrazioni? E durante il travaglio? Per me il corso yoga preparto tenuto dall’instancabile insegnante Cristiana De Luca, è stato fondamentale perché ha dato risposta a tutte queste domande. Inoltre, partecipando alle lezioni inizi ad avere consapevolezza del tuo corpo e dei muscoli che effettivamente saranno impegnati al momento del parto. Impari come allenarli e come entrare in connessione con la creatura all’interno del tuo grembo. Per la mia personale esperienza, il travaglio sarebbe stato molto più doloroso e interminabile se non avessi saputo come affrontarlo. Ho applicato gli esercizi spiegati dalla nostra insegnante dall’inizio del travaglio fino al momento del parto, dalla respirazione ai movimenti che mi hanno davvero aiutata ad alleviare i dolori che ti portano all’incontro più bello della tua vita. Non mi sento che ringraziare Cristiana con tutto il cuore per la sua professionalità e pazienza e spero che sempre più donne in gravidanza possano conoscere l’esistenza di questo corso e avere la possibilità di seguirlo”.