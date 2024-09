Nicosia: giovedì erogazione idrica sospesa per lavori sulla condotta

PUBBLICITÀ

AcquaEnna rende noto che la Società Siciliacque ha comunicato l’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa “Alto” a partire dalle ore 8,00 del 19/09/2024, al fine di consentire dei lavori di riparazione, non più differibili, sulla condotta idrica sita nelle C.da Salve Regina, Perciata e Marrigo, in territorio del Comune di Nicosia.

Per tale ragione l’erogazione idrica nel Comune di Nicosia sarà sospesa per l’intera giornata del 19/09/2024, per riprendere non appena ultimati gli interventi previsti.

AcquaEnna precisa che il turno previsto per il giorno 19/09/2024 sarà recuperato il 20/09/2024 con gli orari previsti dalla vigente turnazione. Tale stato di fatto determinerà, dunque, lo slittamento di un giorno di tutti i turni successivi.