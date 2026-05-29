Nicosia: focus su fotovoltaico, PMI e comunità energetiche rinnovabili

PUBBLICITÀ

Bollette più leggere, maggiore indipendenza energetica e nuove opportunità per famiglie e imprese. Sono stati questi alcuni dei temi al centro dell’incontro “Fotovoltaico in Sicilia, residenziale, PMI e CER: strumenti agevolativi e modelli di sviluppo”, che ha riunito a Nicosia professionisti, istituzioni, aziende e operatori del settore energetico per fare il punto sulle prospettive del fotovoltaico e delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

L’iniziativa, accreditata con il riconoscimento di crediti formativi per gli Ordini professionali, ha visto la partecipazione dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Enna.

Ad aprire i lavori è stata il sindaco di Nicosia, Annamaria Gemmellaro, che ha illustrato le strategie che l’amministrazione comunale intende portare avanti sul fronte della sostenibilità energetica. Nel suo intervento ha evidenziato il ruolo che potranno assumere le Comunità Energetiche Rinnovabili nello sviluppo del territorio e le opportunità offerte dai nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, destinati a favorire una maggiore diffusione degli impianti fotovoltaici.

Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità oggi disponibili per i cittadini. Durante l’incontro si è parlato del nuovo intervento promosso dalla Regione Siciliana che mette a disposizione 12 milioni di euro per sostenere l’installazione di impianti fotovoltaici nelle abitazioni. Una misura che consentirà alle famiglie di accedere a finanziamenti agevolati per la realizzazione di impianti destinati all’autoconsumo, contribuendo alla riduzione dei costi dell’energia.

Nel corso della giornata l’ingegnere Simone Maenza di Enerklima ha illustrato l’andamento del mercato fotovoltaico, evidenziando come il settore stia attraversando una fase di profonda evoluzione che coinvolge non soltanto il comparto residenziale ma anche quello delle piccole e medie imprese. Una trasformazione che rende il fotovoltaico uno strumento sempre più strategico per migliorare la competitività delle imprese e ridurre il peso della spesa energetica, soprattutto quando integrato con sistemi di accumulo in grado di ottimizzare l’autoconsumo e la gestione dell’energia.

Il tema del costo dell’energia è stato approfondito da Adriano Giangrasso, che ha analizzato i consumi energetici della Sicilia e le criticità che ancora caratterizzano il sistema energetico regionale. Un quadro che conferma la necessità di accelerare gli investimenti in produzione locale di energia, sistemi di accumulo e innovazione tecnologica.

Spazio anche alle soluzioni più avanzate per la gestione dell’energia con gli interventi di Vittorino Landi, Solution Engineer di Huawei, e di Manuel Cutaia, Channel Marketing Specialist di 3SUN, che hanno illustrato l’evoluzione delle tecnologie fotovoltaiche, dello storage e delle soluzioni digitali a supporto della transizione energetica.

Le conclusioni sono state affidate a Giuseppe Sutera Sardo, presidente dell’Associazione Comunità Energetiche Rinnovabili ETS, che ha posto l’attenzione sul ruolo delle CER come strumento capace di generare benefici economici, ambientali e sociali per cittadini, imprese ed enti locali.

L’ampia partecipazione registrata durante l’incontro ha confermato il crescente interesse del territorio verso i temi dell’energia e della sostenibilità. Un segnale che testimonia come il fotovoltaico, le Comunità Energetiche Rinnovabili e i nuovi strumenti di incentivazione rappresentino oggi opportunità concrete per lo sviluppo economico delle aree interne della Sicilia.