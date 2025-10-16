Nicosia: festa della cultura, “Impavidarte” giunge al decimo anno

PUBBLICITÀ

Il prossimo 17, 18 e 19 ottobre, Nicosia sarà il palcoscenico della cultura internazionale con la cerimonia di premiazione del Concorso Artistico Letterario “Impavidarte – la biennale della Cultura 2024/2025”.

PUBBLICITÀ

Questo evento, giunto alla sua decima edizione, rappresenta un importante traguardo per la città e per il modno culturale, con quasi 2500 opere di artisti nazionali e internazionali.

PUBBLICITÀ

Per tre giorni, Nicosia diventerà la vetrina della creatività globale, con autori e artisti provenienti da ogni angolo del pianeta che si riuniranno per celebrare l’arte e la cultura. L’evento è stato possibile grazie al patrocinio del Comune di Nicosia e del Libero Consorzio Comunale di Enna, e alla collaborazione di numerose associazioni e organizzazioni locali.

La tre giorni sarà animata da un calendario ricco di eventi, tra cui un annullo filatelico celebrativo, due convegni, la presentazione del testo “Lasciarsi Cadere” di p. Pietro Antonio Ruggiero, il ricordo di p. Santo Blando e il m.tro Mario Di Costa ed un premio speciale conferito al M.stro del legno Carmelo Sillicato.

Tutti sono invitati a partecipare a questo importante evento culturale che renderà onore all’arte e alla cultura di Nicosia e del mondo intero.