Nicosia: Festa del Cannolo tra degustazioni, spettacoli e valorizzazione del centro storico

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Non è bastata la pioggia a fermare la Festa del Cannolo. Anzi, a guardare le vie del centro storico di Nicosia, si direbbe che il maltempo abbia giocato solo un brutto scherzo senza nulla togliere a una manifestazione che, alla sua seconda edizione, si conferma capace di richiamare visitatori da tutta la Sicilia.

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Ombrelli aperti e persone a ripararsi tra gazebo e negozi. Tanti i visitatori che tra piazza Garibaldi, largo Duomo, piazza del Mercato e piazza Marconi hanno affollato gli stand, tra cialde croccanti, ricotta fresca e il profumo dei prodotti tipici.

Ieri la festa ha preso il via con le autorità locali. In piazza Garibaldi pasticcerie arrivate da ogni angolo dell’Isola, pronte a fare assaggiare i loro cannoli tra tradizione e innovazione, come quella del “cannolo ubriaco”, rivisitazione in gradazione alcolica del dolce simbolo dell’isola.

Ad accompagnare la giornata la musica folk proposta dal gruppo “Note della terra” e tanta altra musica in filodiffusione per tutto il centro storico.

Una giornata fitta: la dimostrazione della “ricotta di una volta” con la quagliata dei pastori, offerta ai visitatori, lo show-cooking dello chef Fabio Potenzano, la sfida tra maestri pasticceri davanti alla giuria guidata da Giusi Battaglia, l’abbinamento con il Passito curato da ONAV Enna. E in serata il rock delle “Donne del Rock” con la piazza piena nonostante il cielo incerto.

Oggi è la giornata cruciale. In mattinata Giusi Battaglia, volto amatissimo di «Giusina in Cucina», ha presentato in anteprima nazionale all’Auditorium Dante Alighieri il suo nuovo «Il Grande Libro della Cucina Siciliana». Nel pomeriggio gli occhi sono stati tutti puntati su piazza Garibaldi, dove la Federazione Italiana Pasticceri ha realizzato in diretta una cassata siciliana da record, che il pubblico potrà poi assaggiare insieme ai cannoli e a un calice di Passito. Il gran finale è affidato, in serata, allo swing di “Mizzica Swing”.

La ricetta, del resto, è quella che funziona, i prodotti tipici al centro e, tutto intorno, un intero paese che si racconta. Perché la Festa del Cannolo non deve essere solo gola, ma un pretesto per promuovere un intero territorio che si racconta attraverso i suoi prodotti enogastronomici, il suo artigianato e le ricchezze storiche.

Oggi chiese e luoghi della fede, dalla Cattedrale alla Basilica di Santa Maria Maggiore fino alla Casa di San Felice, aprono le porte con le visite guidate degli studenti del Liceo F.lli Testa. Restano aperti anche il Museo Diocesano e la mostra delle Confraternite. Nell’androne di Palazzo Speciale di Mallia c’è “Arte in crosta”, dove i ragazzi della scuola media Carmine reinterpretano il mito del cannolo. E per i più piccoli ci sono gonfiabili e animazione in piazza del Carmine.

Tutti a Nicosia allora per mangiare cannoli speciali, bere un bicchiere di ottimo passito e fare un bella passeggiata alla scoperta di un centro storico ricco di arte e cultura.

Fabio Marino