Nicosia: Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra propone Aldo La Ganga come candidato sindaco

Il Circolo Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra di Nicosia ha annunciato la candidatura di Aldo La Ganga a sindaco per le prossime elezioni comunali. La proposta è stata avanzata da Piergiacomo La Via, ex sindaco di Nicosia. A sostegno della candidatura sono intervenuti Antonio Malaguarnera, segretario provinciale della Cgil, e Peppe Trapani del Movimento 5 Stelle di Nicosia.

Il Circolo ha dichiarato che la candidatura di La Ganga rappresenta un atto di responsabilità nei confronti della città, pur mantenendo l’apertura al confronto con altre proposte. È stata espressa la disponibilità a considerare lo strumento delle primarie per favorire una maggiore partecipazione e unità.

Aldo La Ganga ha manifestato l’intenzione di proseguire il dialogo con le altre forze politiche progressiste e di lavorare alla formazione di una lista civica che includa giovani, donne e uomini impegnati per il futuro di Nicosia.

Un’iniziativa pubblica è prevista entro il mese di febbraio per la presentazione ufficiale delle candidature e delle linee programmatiche per il governo della città nel prossimo quinquennio.