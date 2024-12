Nicosia: erogazione idrica ogni 4 giorni, ecco i nuovi turni

PUBBLICITÀ

ACQUAENNA SCPA comunica l’aggiornamento relativo alla distribuzione idrica a Nicosia, come di seguito specificato.

A partire da venerdì 13/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) Zona San Paolo, Via Arena e aree di campagne limitrofe, Via Miracoli, Via Sant’Elia, Zona San Giovanni e aree di campagne limitrofe. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 17/12/2024, 21/12/2024, 25/12/2024 e 30/12/2024.

A partire da sabato 14/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) nel Quartiere Magnana e aree di campagne limitrofe, Via Belviso e S.S. Salvatore, Piano Lavatoio e Zona Sant’Onofrio. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 18/12/2024, 22/12/2024, 26/12/2024, 30/12/2024.

A partire da domenica 15/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) S. Agata, S. Anna e aree di campagna limitrofe, Via Nazionale, Via Pio La Torre, Via Murata, Via Mattei, Zona San Cataldo e Via Vittorio Emanuele. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 19/12/2024, 23/12/2024, 27/12/2024 e 31/12/2024.

A partire da lunedì 16/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) Via Regina Elena, Via M. Capra, Via B. Di Falco, Via Carlo V, Via Umberto, Viale Vittorio Veneto, Via Roma, Piazza Caprini. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 20/12/2024, 24/12/2024, 28/12/2024 e 01/01/2025.

In riferimento alle Linee extraurbane e alla Frazione di Villadoro, la distribuzione non subirà variazioni.

Le sopra indicate turnazioni potrebbero subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati.

AcquaEnna precisa che gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze.