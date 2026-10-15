Nicosia, due nuovi medici all’ospedale: arrivano un pediatra e un radiologo

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Due nuovi dirigenti medici entreranno in servizio all’ospedale di Nicosia: un pediatra e un radiologo.

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I due professionisti arrivano attraverso procedure di mobilità e andranno a rafforzare l’organico del presidio che serve la zona nord della provincia di Enna.

L’ASP di Enna prosegue così il percorso di potenziamento del personale sanitario, utilizzando mobilità, concorsi e incarichi per rafforzare anche le sedi decentrate.

L’arrivo dei due specialisti punta in particolare a migliorare l’assistenza pediatrica e la diagnostica per immagini nell’ospedale di Nicosia.

“Ogni nuovo medico che sceglie di lavorare nei nostri presidi, soprattutto in quelli più periferici, è un passo avanti nel diritto alla salute dei cittadini – ha commentato il direttore generale Mario Zappia – e vedere professionisti che tornano a casa per mettersi al servizio della propria comunità è per noi motivo di particolare soddisfazione”.