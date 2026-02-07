Nicosia: due giovani deferiti per produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

PUBBLICITÀ

In data 29 gennaio, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna due giovani, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia, nell’ambito delle attività di polizia finalizzate al controllo del territorio e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, a seguito di un controllo stradale notava nei due giovani controllati un evidente stato di agitazione e nervosismo. Tale circostanza induceva gli operatori ad approfondire gli accertamenti, che consentivano di rinvenire, nella disponibilità di uno dei soggetti, una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Il prosieguo dell’attività investigativa consentiva di individuare, in una zona periferica compresa tra i territori dei comuni di Nicosia e Nissoria, un casolare di campagna utilizzato per la produzione, il deposito e il traffico illecito di marijuana, riconducibile ad uno dei due soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria. All’interno dell’immobile veniva rinvenuta una serra indoor destinata alla coltivazione di sostanza stupefacente, nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga.

L’operazione permetteva, inoltre, di sequestrare rilevante quantità di sostanza stupefacente già confezionata e pronta per essere immessa sul mercato, ponendo così fine a un’attività illecita di rifornimento che interessava un bacino di consumatori, prevalentemente di giovane età, della comunità nicosiana.

Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini e che l’indagato non può considerarsi colpevole fino a sentenza o decreto penale di condanna.

Prosegue in maniera costante e capillare l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, quotidianamente impegnati nel contrasto alle attività delittuose e nella tutela della sicurezza pubblica.