Nicosia: distretto sanitario, il Pd denuncia carenze e disservizi

Si pubblica di seguito comunicato stampa del Circolo di Nicosia e Villadoro del Partito Democratico, condiviso anche dalla segretaria provinciale Katia Rapè.

La carenza di assistenza e di servizi nel distretto sanitario di Nicosia, comprendente anche i Comuni di Sperlinga, Capizzi, Troina, Cerami e Gagliano C.to, si sta manifestando ormai da tempo in tutta la sua drammaticità, privando le popolazioni presenti, soprattutto quelle più fragili (anziani, disabili e famiglie a basso reddito) del diritto fondamentale alla cura della propria salute. Il nostro territorio, poi, come tutti quelli delle zone interne, sta vivendo una crisi demografica strutturale che sta portando ad un forte invecchiamento della popolazione. Questo fenomeno interessa in modo particolare il settore sanitario, che dovrebbe adoperarsi per dare un’assistenza costante e personalizzata a questo importante e numeroso segmento della popolazione, che spesso vive di pensioni al minimo.

Nel nostro Distretto sanitario le criticità sono palesemente evidenti nella rete dei poliambulatori di tutti i presidi sanitari dei paesi di appartenenza. Essi sono carenti di specialisti ambulatoriali ed i tempi di attesa di quelli presenti sono improponibili: per una visita pneumologica nell’ambulatorio di Nicosia bisogna attendere Dicembre 2025 e senza potere eseguire una spirometria perché l’attrezzatura è fuori uso ormai da parecchi mesi; per un esame di Ecocolordoppler ed una visita di Angiologia si deve attendere Maggio 2026; per una visita geriatrica il mese di Novembre 2025. Sono, invece, del tutto assenti gli ambulatori di Ematologia, Urologia, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Fisiatria, Oculistica e tutto ciò con notevoli disagi per i cittadini/utenti che, in mancanza di specialisti ambulatoriali pubblici, sono costretti a rivolgersi ai professionisti privati, che operano a pagamento. Nelle condizioni attuali di perenne emergenza risulta impossibile la programmazione di percorsi diagnostici pianificati. Da molto tempo manca presso il nostro Distretto lo “sportello del paziente cronico” che garantiva un percorso programmato e preferenziale delle visite specialistiche (diabetologia, oculistica, cardiologica, pneumologia). Anche il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) dedicato ai pazienti in condizioni di disabilità, presso il proprio domicilio, non è più in grado da circa un anno di fornire risposte risolutive a causa di continue interruzioni delle prestazioni fornite dagli operatori (infermieri, fisioterapisti ed OSS), lasciando le famiglie ed i cargiver privi di sostegno e di assistenza per i loro familiari anziani e disabili. La inefficienza dei servizi che dovrebbe fornire il Distretto sanitario di Nicosia spesso è dovuta ad un utilizzo poco manageriale delle risorse umane, le quali, in alcuni casi, anche dopo decenni di acquisita professionalità, vengono escluse da importanti funzioni in modo discriminatorio, immotivato e sicuramente intollerante, se si guarda ai diritti spettanti a ciascun lavoratore e alla pratica di buone prassi.

Si devono denunciare anche le pesanti condizioni di disagio e promiscuità a cui sono sottoposti dipendenti ed utenti del Distretto, che dal mese di dicembre 2024 devono convivere, in condizioni igienico-sanitarie precarie, con i rischi presenti all’interno di un cantiere edilizio in attività, per la realizzazione della Casa di Comunità, prevista dal PNNR.

Nonostante il grande impegno e lo spirito di servizio messi in atto ogni giorno da tutti i medici e dal personale infermieristico, la realtà degli accessi alle prestazioni diagnostiche presso l’ospedale C. Basilotta di Nicosia appare ancora più critica: i pazienti oggi non possono prenotare una TAC, perché l’agenda delle prenotazioni riaprirà nel mese di Dicembre 2025; per una gastroscopia si deve attendere novembre 2025, per una colonscopia febbraio 2026, per una visita nefrologica maggio 2026, per un ecocardiogramma color doppler marzo 2026. Una visita cardiologica si può ottenere solo nel mese di dicembre 2025 e l‘Unità di cardiologia non può più assicurare la visite programmate in day hospital, privando il paziente cardiopatico cronico di un monitoraggio continuo, indispensabile e vitale. E’ notizia, poi, di questi ultimi giorni che il reparto di Chirurgia ha sospeso dai primi di luglio gli interventi d’urgenza per mancanza di personale, ma nella lista dei nuovi posti banditi a concorso dall’ASP di Enna sono stati dimenticati quelli vacanti nel reparto di Nicosia. Questa condizione evidenzia un impoverimento dei livelli di assistenza sanitaria con la compromissione del diritto alla salute e dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni) previsti dall’art. 117 della nostra costituzione.

Il principio prioritario della sanità è “prendersi cura” di una società in modo integrale e riversando particolare attenzione verso le fasce più fragili della popolazione, le quali oggi, anche nel nostro territorio, molte volte rinunciano a curarsi per motivi economici, non trovando la necessaria assistenza nelle strutture pubbliche o convenzionate. Una classe dirigente all’altezza del compito, deve saper puntare su una “Sanità pubblica” di eccellenza, in grado di fornire servizi e prestazioni di qualità a tutti i cittadini. A Nicosia colpisce, rispetto alla cattiva organizzazione dei servizi sanitari, soprattutto, l’assordante silenzio dell’Amministrazione comunale. Per noi questo è un’ulteriore tappa di una battaglia che va combattuta con rigore e con tutti i mezzi democratici e istituzionali possibili. Invitiamo, pertanto, i sindaci del territorio a valutare eventuali interventi di controllo e verifica rientranti nella loro funzione e le forze politiche e sociali a vigilare tutti insieme, perché venga garantito sempre il diritto alla cura a tutti i cittadini.