Nicosia: dal 5 agosto nuova turnazione dell’erogazione dell’acqua

PUBBLICITÀ

AcquaEnna comunica che, a far data dal prossimo 5 agosto, il sistema distributivo afferente al Comune di Nicosia sarà regolato con un’erogazione idrica secondo turnazione ogni quattro giorni ed oraria nel centro abitato del Comune, secondo turnazione ogni sette giorni ed oraria nelle Linee extraurbane e secondo turnazione ogni tre giorni nella Frazione di Villadoro, come di seguito specificato.

PUBBLICITÀ

A partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) nei quartieri Magnana e aree di campagne limitrofe, Via Umberto, Viale Vittorio Veneto, Via Roma, Via Carlo V, Via Belviso e S.S. Salvatore. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire.

A partire da martedì 06/08/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) in via Sant’Agata, Sant’Anna e aree di campagne limitrofe, via Regina Elena, via Marcello Capra e via Nazionale. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 10/08/2024, 14/08/2024 e così a seguire.

A partire da mercoledì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) in Piazza Caprini, zona San Cataldo, via B. Di Falco, via Vittorio Emanuele, zona San Paolo, via Arena e aree di campagne limitrofe, via Murata Mattei e via Pio La Torre. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/08/2024, 15/08/2024 e così a seguire.

A partire da giovedì 08/08/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) in via Miracoli, via Sant’Elia, piano Lavatoio, zona San Giovanni e aree di campagne limitrofe e C.da Sant’Onofrio. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 12/08/2024, 16/08/2024 e così a seguire;

In riferimento alle Linea extraurbane la distribuzione avverrà ogni sette giorni come di seguito specificato.

A partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sette giorni) nella Linea Crociate diramazione Farinella – C.da Murata bassa, C.da Torretta e C.da Schina Rapi. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 12/08/2024, 19/08/2024 e così a seguire.

A partire da mercoledì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sette giorni) nella Linea Crociate diramazione S.S. 120. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 14/08/2024, 21/08/2024 e così a seguire.

A partire da giovedì 08/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sette giorni) nella Linea Crociate diramazione Seminario – C. da Albereto. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 15/08/2024, 22/08/2024 e così a seguire.

In riferimento all’abitato della Frazione di Villadoro la distribuzione avverrà ogni tre giorni come di seguito specificato.

A partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 e per le successive 24 ore (ogni tre giorni) zona a valle di Via Umberto, Via Principe Umberto e quartiere Millitarì. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 08/08/2024, 11/08/2024 e così a seguire.

A partire da martedì 06/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sette giorni) nella a monte della Via Umberto. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 12/08/2024 e così a seguire.

La nuova turnazione è stata predisposta a seguito della riunione dello scorso 29 luglio della Cabina di Regia dove è stata determinata una ulteriore riduzione delle portate idriche in ingresso dall’acquedotto Ancipa alla provincia di Enna.

“Le sopra indicate turnazioni – comunica AcquaEnna – potrebbero subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati. Si precisa che gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze”.