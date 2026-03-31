Nicosia, dal 1° aprile il centro vaccinale si trasferisce alla Casa della Comunità

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La Casa della Comunità di Nicosia prosegue nell’attivazione dei servizi sanitari territoriali.

La struttura di Piazza San Francesco di Paola, inaugurata lo scorso 16 gennaio, ospita già alcuni servizi, tra cui la Guardia Medica e il centro prelievi per gli esami di laboratorio.

Dal 1° aprile anche il centro vaccinale di Nicosia, finora attivo nei locali dell’ex dispensario, sarà trasferito nella sede della Casa della Comunità.

Per il servizio vaccinazioni, gli orari previsti nella nuova sede sono i seguenti: mercoledì pomeriggio a partire dalle 14.30; giovedì mattina dalle 8.30 e giovedì pomeriggio dalle 14.30. L’orario di chiusura varierà in base al numero delle prestazioni da erogare e alle esigenze operative della giornata.