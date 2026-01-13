Nicosia, confronto nell’area progressista: al centro sanità e ipotesi lista civica

PUBBLICITÀ

Si è svolto ieri sera a Nicosia un incontro promosso da AVS nell’ambito del confronto politico dell’area progressista locale. La riunione ha visto la partecipazione, oltre ai rappresentanti di AVS, di esponenti del Movimento 5 Stelle, di Italia Viva/Casa Riformista e di Sud Chiama Nord.

Nel corso dell’incontro sono state portate all’attenzione dei presenti alcune istanze del territorio. Tra i temi affrontati, secondo quanto riferito da AVS, è stata evidenziata anche la situazione di difficoltà del presidio ospedaliero locale, legata alla carenza di personale. Durante il confronto è stata inoltre discussa l’ipotesi di lavorare alla costruzione di una lista civica ampia, con l’obiettivo di favorire una rappresentanza il più possibile inclusiva della comunità cittadina.

Secondo quanto comunicato da AVS, all’incontro era presente, a titolo personale, un rappresentante del Partito Democratico cittadino. AVS riferisce che lo stesso “si è riservato di aprire un confronto con l’assemblea del proprio partito al fine di valutare se ed eventualmente in che termini si vorrà aderire al costituendo progetto politico, tenuto conto del fatto che una parte di uno schieramento politico, a quanto pare vicino al PD, ha fatto circolare il nome di un possibile papabile alla candidatura a primo cittadino”.

AVS fa sapere che il percorso avviato prevede ulteriori momenti di confronto, finalizzati alla definizione delle linee programmatiche e delle modalità organizzative in vista delle prossime scadenze amministrative.

Secondo quanto comunicato, l’incontro rappresenta l’avvio di un dialogo aperto a quanti si riconoscono in un progetto politico orientato al cambiamento e all’alternanza amministrativa.