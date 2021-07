Nicosia: Confesercenti presenta “Network Sicily Hub”

In vista delle risorse che arriveranno grazie al PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Confesercenti si candida a essere punto di riferimento e voce propositiva sul nostro territorio. E perseguire, in piena sinergia con gli amministratori locali e le imprese, lo sviluppo di questa terra, con l’intento di coinvolgere i giovani che sono rimasti, rendendoli attori protagonisti.

Un primo passo verso questa direzione lo compie con la costituzione della rete “Network Sicily Hub”, che sarà presentata lunedì 12 luglio alle ore 18 a Nicosia, presso l’ aula consiliare del palazzo comunale. Un importante evento rivolto ad aziende private e pubbliche e al mondo dei professionisti “che ha come intento quello di proporre e costituire una rete acceleratore d’impresa pubblica e privata, per l’accesso ai bandi e fondi comunitari, all’internalizzazione (insourcing) e all’internazionalizzazione, valorizzando e promuovendo lo sviluppo territoriale con progettazioni in ambito storico, culturale, naturalistico, artigianale, commerciale, enogastronomico, turistico e sociale ed è rivolto a enti e aziende del territorio”, spiega il direttore provinciale di Confesercenti, Santo Li Volsi.

La presentazione del progetto “Network Sicily Hub” è stata affidato all’innovation broker Maria Antonietta La Greca; Salvatore Manuella, presidente provinciale, illustrerà il progetto che vuole mettere in campo Confesercenti. Interverranno con importanti testimonianze il presidente di Westart, Manfredi Mercadante, il presidente di ST Sicily, Piero Tuzzo, e il presidente di EPLI, Salvo Zappalà. Moderatore della conferenza Santo Li Volsi.