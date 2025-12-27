Nicosia: Confartigianato e Coldiretti donano al Vescovo la statuina del Presepe 2025

PUBBLICITÀ

Nel solco di una consuetudine consolidata, Confartigianato Imprese, insieme a Coldiretti, nella giornata di mercoledì 24 dicembre, hanno donato al Vescovo di Nicosia, Monsignor Giuseppe Schillaci, la statuina del Presepe 2025 simbolo che celebra, quest’anno, il saper fare artigiano e agricolo, la qualità del Made in Italy e i valori che animano il mondo produttivo locale.

L’iniziativa è promossa a livello nazionale dalle due Associazioni e dalla Fondazione Symbola con lo scopo di valorizzare la tradizione del presepe e il suo profondo significato culturale e sociale, mettendo al centro il lavoro e la creatività che caratterizzano le imprese italiane.

La statuina del 2025, realizzata dal maestro cartapestaio leccese Claudio Riso, raffigura un’imprenditrice agricola e un imprenditore edile, un’immagine che intende esaltare la capacità delle imprese, pur nella diversità delle loro esperienze, di generare comunità e di diffondere un messaggio di collaborazione e rispetto.

A consegnare il manufatto una delegazione di Confartigianato composta dal coordinatore comunale di Nicosia, Giuseppe Scarlata, e da Eugenio Li Volsi, presidente provinciale categoria fotografi, per la Coldiretti Michele Lodico, segretario di Zona Nicosia, ed Epifania Lizzo, segretaria di Zona Leonforte.