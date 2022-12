Nicosia: Confartigianato e Coldiretti consegnano al Vescovo statuina artistica

Anche quest’anno la Confartigianato Imprese Enna e la Coldiretti Enna hanno valorizzato la tradizione del presepe, donando al Vescovo di Nicosia, Mons. Giuseppe Schillaci, una statuina raffigurante una floricoltrice, realizzata in cartapesta dal maestro artigiano leccese Claudio Riso. A consegnare il manufatto per la Confartigianato il presidente provinciale Peter Barreca, il vicepresidente provinciale vicario Pierpaolo Tirrito e il segretario provinciale Angela Maccarrone. Per la Coldiretti il direttore provinciale di Enna Gerardo Forina Rampolla e il presidente Coldiretti di Nicosia Mario Di Pasquale.

PUBBLICITÀ