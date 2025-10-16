Nicosia: celebrata la Giornata Mondiale della Salute Mentale

PUBBLICITÀ

Si è celebrata, in un incontro con studenti, insegnanti e cittadinanza, la giornata mondiale della salute mentale presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Carmine di Nicosia, alla presenza del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dottoressa Murè, e del Direttore Unità Operativa Salute Mentale, Dott. Luigi Bonelli.

“La giornata rappresenta un’importante occasione per favorire una maggiore conoscenza dei disturbi mentali e combattere i pregiudizi, promuovendo una cultura dell’inclusione e del rispetto”, sottolinea il Ministero della Salute nel promuovere le iniziative.

“Il Dipartimento della Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha offerto, nell’occasione, informazione, il primo passo per chiedere aiuto, sensibilizzazione sui delicati temi della fragilità mentale, ascolto ai ragazzi delle scuole presenti, delle comunità terapeutiche, delle comunità alloggio, delle cooperative sociali e della comunità tutta, in una clima di grande emozione e con la voglia di fare rete, perché nessuno deve mai sentirsi solo”, sottolineano gli organizzatori dell’incontro dal titolo “Salute mentale e fragilità sociale”.

Tanti sono stati gli interventi e i momenti di confronto. La lettura di poesie da parte dei ragazzi delle scuole e un emozionante momento musicale hanno fatto da cornice alla giornata.