Nicosia celebra il 25 Aprile, il programma della giornata

Per il terzo anno consecutivo, gli iscritti ANPI di Nicosia, in collaborazione con le sezioni di Leonforte, Troina e Sperlinga, organizzano in piazza Garibaldi una manifestazione in occasione della Festa della Liberazione.
Il programma della giornata prenderà il via alle ore 11 con i saluti degli organizzatori: Adelina Cavaleri per ANPI Nicosia, Gabriella Grasso per ANPI Leonforte, Silvano Privitera per ANPI Troina e Antonio Lo Bianco per ANPI Sperlinga.
A partire dalle 11.20 sono previsti gli interventi di Francesca D’Amico, figlia del partigiano Michele Salvatore D’Amico di Enna, di Aldo G. La Ganga per ANPI Nicosia, di Antonio Malaguarnera, segretario provinciale CGIL, di Salvo Ugliarolo, segretario nazionale UILCOM, del deputato regionale Fabio Venezia e di Piergiacomo La Via di ANPI Nicosia.
La giornata proseguirà nel pomeriggio. Alle 18, all’auditorium di piazza Marconi, è in programma la presentazione del libro “Il partigiano Gigi” di Silvano Messina, edito da A. Siciliano. All’incontro sarà presente l’autore.
La manifestazione sarà accompagnata dalla banda musicale San Felice, diretta dal maestro Giuseppe Tamburello.