Nicosia celebra con un concerto di Madrigali il suo illustre musicista Pietro Vinci

Domenica 14 dicembre alle ore 17:00, presso il museo diocesano di Nicosia, si svolgerà il concerto di musica barocca dal titolo “Soavità Vinciana”. Il concerto fa parte di un ciclo di eventi pensati per celebrare i cinquecento anni dalla nascita dell’ importante musicista nicosiano Pietro Vinci.
Il concerto vede impegnati i musicisti dell’Ensemble Consonanze Barocche, diretti dal maestro Antonio Rotolo. I componenti del gruppo musicale, un quintetto vocale affiancato da un trio di strumentisti barocchi, si sono formati all’interno del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.
Il programma del concerto prevede un’ampia scelta di madrigali, genere in cui il musicista ha conseguito importanti conquiste per la storia della musica. Tra questi spiccano i madrigali spirituali composti sui testi della poetessa Vittoria Colonna, letterata di grande spiritualità, che strinse un profondo legame con Michelangelo Buonarroti.
Tra i prossimi eventi spicca l’ esecuzione in prima assoluta di una Messa di Pietro Vinci riscoperta dal maestro Rotolo negli archivi della biblioteca di Bologna.
L’evento, che vede la collaborazione del Museo Diocesano di arte sacra e dell’Associazione Il Manto di Kore, è patrocinato dal Comune di Nicosia.