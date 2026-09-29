Nicosia, Carabinieri: al vicebrigadiere in congedo Giuseppe Battaglia il titolo di “Veterano della Difesa”

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Nei giorni scorsi, presso il Comando Compagnia Carabinieri di Nicosia, si è svolto un incontro tra i militari dell’Arma in servizio e una rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

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L’iniziativa si inserisce nel solco dei periodici momenti di incontro che vedono riuniti i Carabinieri in servizio e quelli in congedo, occasioni preziose per rinnovare un rapporto fondato sulla condivisione dei medesimi valori, sul reciproco rispetto e su quel senso di appartenenza che continua a unire generazioni diverse di militari anche dopo la conclusione del servizio attivo.

L’incontro ha rappresentato ancora una volta la testimonianza concreta di un legame che non viene meno con il congedo. Esperienze, ricordi e tradizioni continuano infatti a costituire un patrimonio comune, nel quale l’Arma di oggi riconosce le proprie radici e dal quale trae esempio per affrontare le quotidiane responsabilità al servizio delle comunità.

Particolarmente significativo è stato il momento in cui il Comandante della Compagnia Carabinieri di Nicosia, Cap. Giacomo La Manna, ha consegnato al V. Brig. in congedo Giuseppe Battaglia l’importante riconoscimento del titolo onorifico di “Veterano della Difesa”, tributato quale testimonianza del servizio prestato e del legame mantenuto nel tempo con i valori delle Forze Armate e dell’Istituzione.

La consegna, avvenuta alla presenza dei Carabinieri in servizio e dei soci dell’Associazione, ha assunto un valore che va oltre il riconoscimento individuale, diventando simbolicamente un omaggio a tutti coloro che, dopo aver indossato l’uniforme per una vita, continuano a sentirsi parte integrante della grande famiglia dell’Arma.

L’incontro si è concluso in un clima di sincera cordialità, confermando ancora una volta come tra Arma in servizio e Arma in congedo esista una continuità fatta di valori, memoria e appartenenza: generazioni diverse, unite dalla stessa storia e dal medesimo spirito di servizio.