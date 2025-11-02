Nicosia, cala il sipario su “Impavidarte”: ecco tutti i premiati

PUBBLICITÀ

Cala il sipario a Nicosia sulla V edizione di “Impavidarte – la Biennale della Cultura” che ha coperto il biennio 2024/2025. Ma non cala del tutto, perché l’entusiasmo è ancora palpabile per quella che è stata l’edizione più partecipata di sempre (con quasi 2500 opere) e che ha riscosso un apprezzamento generale. Le tre sere di premiazione sono state stracolme di persone provenienti da tutto il mondo.

PUBBLICITÀ

Ma veniamo ai veri protagonisti, ovvero gli autori. Ecco qui la classifica finale per ciascuna sezione.

PUBBLICITÀ

Sezione 1 – Poesia inedita in lingua italiana

Primo Classificato: Guido Burgio con l’opera “Ayesha”

Secondo Classificato: Gaia Scarpinato con l’opera “Ultimo saluto”

Terzo Classificato: Maria Colombini con l’opera “Il bambino siriano (parte 2)”

Premio Critica ex aequo per Lapis Rosanna con l’opera “Il mio mare” e Maria Palma con l’opera “Brusio”

Sezione 2 – poesia inedita in dialetto

Primo Classificato: Cristina Marchesan con l’opera “Drio de la Luna”

Secondo Classificato: Graziella Lo Vano con l’opera “Nta’ to’ vanedda”

Terzo Classificato: Enrico Del Gaudio con l’opera “Ciento Lire”

Premio Critica ex aequo per Gioacchino Florio con l’opera “Teliu Lu Cielu e Chiangiu” e Antonio Lo Bianco con l’opera “Prәghiera”

Sezione 3 – racconto breve inedito

Primo Classificato: Lucia Fanelli con l’opera “Ahmed e l’isola perduta”

Secondo Classificato: Jessica Cafarelli con l’opera “E’ il volere di Dio”

Terzo Classificato: Riccardo Di Leva con l’opera “La regina delle orecchiette”

Premio Critica ex aequo per Gaia Pizzato con l’opera “Il mare, il mare!” e Christian Vecchio con l’opera “Sull’onda della libertà”

Sezione 4 – romanzo breve inedito

Primo Classificato: Eva Margi con l’opera “Otto sciarpe più una”

Secondo Classificato: Yami con l’opera “Una Luce nell’oscurità”

Terzo Classificato: Galia Debette con l’opera “Tanto Manca”

Premio Critica ex aequo per Annalisa Marchica con l’opera “La ragazza dal copricapo di stelle” e Andrea Di Massimo con l’opera “Terminale Ultimo”

Sezione 5A – Dipinti

Primo Classificato: Marco Perna con l’opera “La mort de la beautè”

Secondo Classificato: Mario Frattura con l’opera “Etna Caldera Vulcanica”

Terzo Classificato: Antonio Torino con l’opera “Wish”

Premio Critica ex aequo per Rossana Agliozzo con l’opera “Esplosion del Alma” e Zhaklina Nikolovska con l’opera “Muro”

Sezione 5B – Fotografie e fotomontaggi

Primo Classificato: Rosa Rapisarda con l’opera “L’imbarco”

Secondo Classificato: Giulia Ferrari con l’opera “Vista sul Ngorongoro”

Terzo Classificato: Jacopo Casanova con l’opera “Un sole tra i girasoli 1”

Premio Critica per Francesco Olivieri con l’opera “Il saldatore”

Sezione 5C – Cortometraggi

Primo Classificato: Umberto Squitieri con l’opera “La messa in scena”

Secondo Classificato: Brunella Audello e Vittorio Dabbene con l’opera “Inganni”

Terzo Classificato: Michel Berinucci con l’opera “Un nodo alla gola”

Premio Critica per Brunella Audello e Vittorio Dabbene con l’opera “Inganni”

Sezione 5D – Videopoesie

Primo Classificato: Lolita Rinforzi con l’opera “A Piedi nudi”

Secondo Classificato: Agostino Malpiedi con l’opera “I Giorni”

Terzo Classificato: Roberto Caprai con l’opera “Prima vennero”

Premio Critica ex aequo per Rosanna Tarallo con l’opera “Come il volo di una farfalla” e Massimiliano Sisti con l’opera “Possenti mura”

Sezione 6 – Premio “Pop – il gioco della musica”

Primo Classificato: Sandro Chiappori con l’opera “Riprenderai a volare”

Secondo Classificato: Umberto Squitieri con l’opera “No, non è amore!”

Terzo Classificato: Marco Anichini con l’opera “Nuota”

Premio Critica per Martinelli Chiara con l’opera “Una sciarpa rossa”

Sezione 7 – Prosa edita

Primo Classificato: Fabrizio Mineo con l’opera “Tacco 12”

Secondo Classificato: Roberto Zito con l’opera “Chiodo della Terra”

Terzo Classificato: Carmela Salis con l’opera “Gianna. Lei era mia sorella”

Premio Critica ex aequo per Giovanni Battista La Pegna con l’opera “Alle soglie della felicità” e Rudy Pesenti con l’opera “La scuola venuta dal vento”

Sezione 8 – Poesia Edita

Primo Classificato: Venera Torrisi con l’opera “Percezioni”

Secondo Classificato: Daniela Carnevale con l’opera “Bella di notte”

Terzo Classificato: Gabriella Cinti con l’opera “Prima”

Premio Critica ex aequo per Lucia Lo Bianco con l’opera “Sono occhi scomparsi dentro il buio” e Carmela Anna Rossello con l’opera “Le segrete stanze”

Sezione 9 – opere postume

Primo Classificato: Francesco Candela con l’opera “Natale”

Secondo Classificato: Giuseppe Fava con l’opera “Quadri senza titolo”

Terzo Classificato: Agrippino Lazzara con l’opera “Di mia ‘mprosa”

Premio critica non assegnato per assenza del delegato al momento dell’assegnazione

Sezione 10 – teatro

Primo Classificato: Simona Piras con l’opera “La scomparsa del testamento”

Secondo Classificato: Daniela Fava con l’opera “Una luce nel buio”

Terzo Classificato: Antonio Lariccia con l’opera “L’altruista”

Premio Critica ex aequo per Umberto Squitieri con l’opera “Oscillazioni” e Antonio Lariccia con l’opera “Il quadrato del sofismo”

Sono stati, inoltre, conferiti i seguenti premi speciali fuori concorso: Milena Ciccatiello per l’opera “Napoli ha perso mamma’”; Lolita Rinforzi per l’opera “Prisma di emozioni”; Cristina Marchesan per l’opera “Noi, persone speciali / We, special people” (con i contributi di Dennis Dracup); I.C. P.N. Vaccina – G. Lotti – Della Vittoria per l’opera “La canzone perduta” (regia di Mino Porcelli).

Sono stati, inoltre, conferiti i seguenti premi: Premio Milo a Antonino D’Accorso Li Destri per l’opera “Amicu cani”; Premio Under 20 a Michele Di Lena per l’opera “Spasmo”; Premio Amici della fotografia a Francesco Olivieri per l’opera “Il saldatore”; Premio Impavidarte Psiche a Michel Berinucci per l’opera “Un nodo alla gola”; Premio Impavidarte Green a Michele Gallo per l’opera “Oh Natura”; Premio over 65 a Grazia Gangitano per l’opera “Amore sacro e amore profano”. Ad Umberto Squitieri é stato, inoltre, conferito il premio “Impavido Artista” per essere ad oggi l’unico artista già vincitore in una passata edizione ad essere menzionato e premiato in piú sezioni in questa edizione, chiaro segno del suo ecclettismo artistico.

Sono stati, inoltre, conferiti due premi alla memoria rispettivamente a P. Santo Blando e al Maestro Mario Di Costa e un premio speciale all’Artista del Legno Carmelo Sillicato.

Oltre al podio, le persone sopra nominate hanno ricevuto una menzione speciale con motivazione. E assieme a questi, hanno ricevuto una menzione speciale (divenendo tutti quinti ex aequo): Marco Flammini (Nostalgica Amarezza), Carmela Anna Rossello (Isola), Elisabetta Sgattoni (Fatale prudenza), Cinzia Panuccio (Schegge di vita), Giuseppe Tumino (A maccia e a ramigna), Giovanni Pulci (Nun si torna), Cesare Teodoro Mercuri (‘A Mamma è amuri), Michele Napolano (Vurria sinceramente), Caterina Panarello (Me figghia), Giuseppina Marchetti (Sciroccu), Giovanna Lo Bianco (Muccé ö söu cö crive), Giulia Mammana (Veleno), Angela Maria Maretti (Una vita diversa), Florinda Vitagliano (Il passeggero del ricordo), Greta Marisol Bonifacio (Bloccata nel dolore), Carmine Natale (Saio Bianco e tuta blu), Enea Capilleri (Il ladro di crostatine), Maddalena Bonelli (Onda di prua), Angelo Camerini (So raccontare solo…), Clemente Cipresso (In autunno, le domeniche di ciniglia), Daniela Fava (La risacca), Rosetta Lo Vano (Aquilone per la natura), Giuseppe Castello (Dentro c’è un mondo), Nicolina Lorenti (Eternità), Epifania Grazia Campagna (Ali spezzate), Franco Balduzzi (Il vagito del mare), Edith Maria Frattesi (Questo male chiamato vivere), Laura Lanza (Il peso della galena), Valentina Mattia (Ultimo piano), Marcello Risicato (Il prezzo della giustizia), Antonio Patti (Ci conosciamo?), Maria Feoli (Il lume azzurro), Giuseppe Gallato (I Doni dell’abisso), Gianfranco Sorge (Se avessi avuto gli occhi neri), Grazia Fotia (Il tesoro di Iridium),Silvio Moretti (A metà strada), Giandomenico Betalli (Nel segreto del padre), Patrizia Floris (Albert, l’ultima estate).

Il Comitato, visto l’ottima risposta e il successo straordinario ottenuto per questa edizione, è già al lavoro per “Impavidarte – la biennale della Cultura 2026/2027”.