Nicosia avvia il percorso dei Borghi GeniusLoci DeCo

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Dalle radici al futuro, dalla memoria alla progettualità. Nicosia avvia un nuovo percorso di riscoperta e valorizzazione della propria identità territoriale. La Giunta comunale, guidata dal Sindaco Francesca Gemmellaro, ha approvato l’avvio del percorso culturale e istituzionale promosso dalla Rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci DeCo, affidando all’Azienda Speciale Silvo Pastorale (ASSP), guidata dal Dott. Francesco De Luca, il coordinamento tecnico-operativo.

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«Con questa delibera compiamo un atto d’amore e di responsabilità verso la nostra storia. Non stiamo guardando al passato con nostalgia, ma stiamo costruendo un modello di sviluppo sostenibile che mette al centro l’identità di Nicosia, trasformandola in un attrattore per un turismo esperienziale, lento e consapevole, ma anche di valorizzazione degli elementi materiali e immateriali della nostra Comunità. Il percorso consentirà di esaltare e dare voce e dignità a chi, ogni giorno, mantiene in vita le nostre tradizioni con passione e sacrificio», dichiara il Sindaco Francesca Gemmellaro.

L’iniziativa si ispira all’intuizione di Luigi Veronelli e alla filosofia delle Denominazioni Comunali (DeCo.), intese come espressione del legame profondo tra prodotti, comunità e territorio. In questa prospettiva, il Genius Loci, lo spirito del luogo, diventa la chiave per riconoscere e raccontare quel patrimonio di saperi, tradizioni, esperienze e specificità che rende Nicosia unica.

«La DeCo. non è un marchio commerciale, né uno strumento di certificazione della qualità dei prodotti. È soprattutto un atto di consapevolezza culturale e di responsabilità istituzionale, attraverso il quale il Comune riconosce e valorizza le espressioni identitarie della propria comunità. Un percorso che restituisce centralità al ruolo del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, chiamati a farsi interpreti e primi garanti dell’identità territoriale», sottolinea Nino Sutera, ideologo della Rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci DeCo.

Il coordinamento affidato all’ASSP consentirà di tradurre questa visione in un programma operativo partecipato, coinvolgendo agricoltori, allevatori, artigiani, Pro Loco, associazioni, operatori culturali e cittadini.

«L’affidamento all’Azienda del coordinamento tecnico-operativo per il percorso DeCo. rappresenta per noi un incarico di grande responsabilità e orgoglio. Ringrazio la Sindaca Avv.to Francesca Gemmellaro e la Giunta comunale per la fiducia accordata. Il nostro compito sarà tradurre questa visione in azioni concrete, operando a stretto contatto con agricoltori, allevatori, artigiani, Pro Loco e cittadini. Partiremo dall’ascolto del territorio con l’Audizione Pubblica per censire i nostri giacimenti enogastronomici e i saperi tradizionali, fino alla creazione dell’Atlante del Cibo Locale. L’ASSP è pronta a fare da ponte tra le filiere produttive, le semplificazioni per le Piccole Produzioni Locali e l’opportunità di valorizzare eventi identitari come la Sagra della Piciotta. Lavoriamo insieme per dare voce ai custodi delle nostre radici e trasformare l’identità di Nicosia in un motore di sviluppo reale», conclude il Dott. Francesco De Luca commissario dell’ ASSP

Il primo appuntamento sarà l’Audizione Pubblica, momento di ascolto e confronto per raccogliere testimonianze, memorie, conoscenze e proposte. Seguirà la realizzazione dell’Atlante Locale del Cibo e delle Identità Territoriali, strumento destinato a censire e raccontare il patrimonio materiale e immateriale della comunità.

L’ingresso nella Rete Nazionale permetterà inoltre a Nicosia di condividere esperienze e buone pratiche con altri territori, mettendo in relazione cultura, agricoltura, artigianato, gastronomia e turismo.

Non si tratta semplicemente di attribuire una denominazione a un prodotto, ma di costruire un processo culturale e partecipativo nel quale la comunità diventa protagonista e custode del proprio patrimonio.

Il messaggio che accompagna questo cammino è racchiuso in una filosofia che ne sintetizza lo spirito: «Distinguersi per non estinguersi». Perché le tradizioni non sono il culto delle ceneri, ma la custodia del fuoco: un patrimonio vivo da alimentare e trasmettere alle nuove generazioni.