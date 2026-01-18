Nicosia, AVS: “Pronti a governare”, al lavoro per una lista civica del campo progressista

PUBBLICITÀ

Alleanza Verdi e Sinistra annuncia l’avvio di un percorso politico in vista delle prossime elezioni amministrative a Nicosia. In un comunicato, AVS fa sapere di stare lavorando, insieme ad altre forze dell’area progressista, alla costruzione di una lista civica ampia e inclusiva.

«Alleanza Verdi e Sinistra sta lavorando, insieme ad altre forze dell’area progressista, per la formazione di una lista civica di ampio respiro, estremamente inclusiva, rappresentativa della società nicosiana nella sua interezza. Una lista per vincere e per governare».

Nel documento, AVS esprime una valutazione critica sull’azione amministrativa degli ultimi anni, indicando la necessità di un cambio di rotta: «Superare la politica miope del “favore personale” e delle sterili festicciuole o inaugurazioni paesane, portata avanti dall’amministrazione comunale negli ultimi lunghi e tremendi undici anni, finalizzata esclusivamente al consenso elettorale».

Secondo quanto affermato, l’obiettivo è quello di avviare un progetto di sviluppo più ampio per la città: «Dobbiamo sposare insieme un grande progetto che ci faccia uscire fuori dalla depressione sociale, culturale e, soprattutto, economica. È necessario alzare l’asticella e puntare a risultati veri che aumentino la ricchezza della comunità, rendendo appetibili nuove intraprese e la credibilità della città nel territorio».

Nel comunicato vengono indicati alcuni ambiti di intervento ritenuti prioritari: «L’università e le summer school in un quartiere storico, la moneta locale, la valorizzazione della montagna e dei prodotti locali, in una visione di sviluppo eco-sostenibile. L’apertura permanente di Chiese e Palazzi nel nostro meraviglioso centro storico, mediante protocolli ed agevolazioni fiscali per i proprietari, l’acqua pubblica sono solo alcuni interventi che possono invertire la tendenza e fare rialzare Nicosia».

Tra i temi centrali indicati da AVS vi è anche la sanità: «L’ospedale resta al centro del nostro programma. Esso va potenziato in termini di mezzi e personale».

Ampio spazio viene dedicato anche alle politiche sociali: «Va prevenuto e combattuto il disagio sociale, superando la logica del “sussidio” con progetti adeguati e strutturati nel territorio».

Il movimento sottolinea infine la necessità di rinnovamento anche nei soggetti coinvolti: «Una nuova politica dunque ma anche nuovi soggetti, professionisti, operatori economici, insegnanti, giovani. Un’altra Nicosia è possibile».

Per quanto riguarda la scelta del candidato sindaco, AVS annuncia che a breve verrà avanzata una proposta: «Sul candidato Sindaco AVS farà presto una proposta forte e credibile. Non una candidatura blindata ma una disponibilità per un confronto con le altre componenti del campo progressista».

In merito alle modalità di selezione, il comunicato chiarisce: «E, solo in caso di mancata condivisione unitaria o di più proposte sul tavolo, si dichiara fin d’ora disponibile a partecipare alle primarie. Regole certe e trasparenti, no ad inciucismi».