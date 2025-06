PUBBLICITÀ

Alle ore 15 circa del pomeriggio odierno i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nicosia sono intervenuti sulla SP 19 nel tratto che collega Nicosia a Villadoro per un incidente stradale. Un autoarticolato a 5 assi che trasportava rotoballe di fieno per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada ribaltandosi.

Il conducente, lievemente ferito, è stato trasportato presso l’Ospedale Basilotta di Nicosia. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti i Carabinieri.