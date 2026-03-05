Nicosia: attivato il centro prelievi alla Casa della Comunità

PUBBLICITÀ

La Casa della Comunità di Nicosia, inaugurata lo scorso 16 gennaio alla presenza dell’Assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni e della Direzione Strategica dell’ASP di Enna guidata dal direttore generale Mario Zappia, continua il suo cammino verso la piena operatività con l’attivazione di un nuovo servizio di assoluta rilevanza per i cittadini del territorio.

A partire da lunedì 2 marzo, presso la struttura di Piazza Francesco di Paola, è stato attivato un centro prelievi per gli esami di laboratorio, che opererà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle 10.30. Il nuovo punto prelievi si aggiunge ai servizi già avviati nella struttura — tra cui la Guardia Medica, trasferitasi nei nuovi locali nelle settimane successive all’inaugurazione — confermando la piena operatività con cui la Casa della Comunità di Nicosia sta acquisendo le funzioni per le quali è stata concepita.

La struttura rappresenta un nodo importante del modello di sanità di prossimità che l’ASP di Enna sta costruendo, in linea con le indicazioni del legislatore, pensato per offrire ai cittadini risposte concrete senza ricorrere all’ospedale per ogni necessità decongestionando i presidi ospedalieri.

L’accesso al centro prelievi, oltre che con la classica prenotazione, potrà essere effettuato in modo diretto, senza necessità di prenotazione preventiva. L’unica indicazione da tenere presente riguarda i pazienti non esenti dal ticket: questi ultimi potranno effettuare il pagamento delle prestazioni presso qualsiasi struttura abilitata presente sul territorio.

Il centro prelievi attualmente operativo presso l’Ospedale Basilotta di Nicosia continuerà a svolgere regolarmente la propria attività senza alcuna modifica o limitazione, garantendo così una copertura ancora più ampia del servizio per la popolazione locale rappresentando un vero e proprio potenziamento per il servizio sul territorio.