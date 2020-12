Nicosia: attivato drive in per chi arriva in Sicilia

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Enna comunica che sarà attivo anche nella città di Nicosia il drive in per l’esecuzione di tamponi antigenici per coloro che arrivano in Sicilia.

La postazione dedicata sarà presso l’ex Educatorio e sarà attiva a partire da domani, sabato 19 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30, e a seguire: domenica 9:30/12:30; lunedì 15:00/17:00; martedì 9:30/12:30; mercoledì 15:00/17:00.

L’Asp ricorda di registrarsi sul portale www.siciliacoronavirus.it. Il Dipartimento provvederà a contattare i cittadini registrati e a prenotare l’esecuzione del tampone.

Sono attivi, per ulteriori informazioni, anche i numeri di telefono 3341034366 e 0935520793.