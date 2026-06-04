Nicosia, arrestato un giovane per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

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Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, ed in particolare personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia, ha tratto in arresto un giovane soggetto, resosi responsabile dei reati di violenza e minaccia, resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

L’arresto è scaturito a seguito di un intervento di Polizia espletato a tutela di un’anziana donna, già vittima di molestie perpetuate nei mesi precedenti da parte del giovane. Lo stesso – destinatario di una misura di prevenzione emessa dal Questore di Enna, dott. Cono Incognito – nonostante l’intimazione degli operatori intervenuti, si rifiutava allontanarsi dall’abitazione della donna. Inoltre, nel tentativo di sottrarsi ai poliziotti, il giovane li aggrediva fisicamente cagionandogli alcune lesioni. Infine, veniva immobilizzato e tratto in arresto.

Al termine delle attività di rito, l’arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Enna, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, l’Autorità Giudiziaria competente, dopo aver convalidato l’arresto eseguito nelle forme di legge, disponeva nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una Comunità del circondario.

Si conferma costante l’impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato impiegati quotidianamente nella prevenzione e nella repressione dei reati in genere.

Da ultimo si evidenzia che il procedimento pende in fase di indagini e che gli indagati non possono considerarsi colpevoli sino a sentenza o decreto penale di condanna.